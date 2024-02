Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação concluem visita de dois dias à Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e da Educação, João Costa, concluem, esta terça-feira, uma visita de dois dias à Ucrânia que foi focada na reconstrução do país e no conflito prestes a assinalar dois anos.

Com uma agenda centrada na guerra iniciada em fevereiro de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o chefe da diplomacia portuguesa reúne-se hoje com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, num encontro que pretende fazer um ponto de situação sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e sobre os progressos mais recentes no dossiê da adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), bem como sobre as relações entre os dois países.

Também esta terça-feira, os dois ministros portugueses serão recebidos pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estando previsto abordar durante o encontro temas como a "Fórmula da Paz" para a resolução da guerra com a Rússia, a reconstrução do Liceu n. º25 de Zhytomyr (com apoio português) e a integração de crianças ucranianas refugiadas nas escolas portuguesas.

É expectável que Zelensky entregue a Gomes Cravinho a condecoração oficial, "Ordem de Jaroslav o Sábio", que a Ucrânia lhe atribuiu em janeiro último pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado ao país.