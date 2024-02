Mar Vermelho. Alemanha vai contribuir com fragata para missão europeia

A Alemanha vai contribuir com uma fragata para a missão europeia no Mar Vermelho contra os ataques dos rebeldes Huthis, confirmou esta terça-feira o Ministério da Defesa alemão, anunciando que o navio vai partir de Wilhelmshaven na quinta-feira.

A fragata participará na operação "Aspides" para "proteger a navegação comercial e a liberdade das vias marítimas" no Mar Vermelho, "enquanto se aguarda a receção de um mandato europeu e nacional", disse o ministério.

Cerca de 240 soldados viajarão a bordo do "Hessen", que tem vindo a efetuar manobras nos mares do Norte e Báltico como parte das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) nos últimos seis meses.

"Uma potencial operação no Mar Vermelho será um novo teste de força para o navio e a sua tripulação", disse o comandante do navio, capitão Volker Kübsch, segundo o ministério.