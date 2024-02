Gaza. Bombardeamentos a hospital obrigam à retirada de oito mil pessoas

Cerca de oito mil pessoas foram retiradas do Hospital Al Amal e da sede do Crescente Vermelho palestiniano em Khan Younis, devido aos bombardeamentos israelitas no sul da Faixa de Gaza, anunciou a organização humanitária.

Quarenta idosos deslocados, cerca de 80 pacientes e feridos, bem como uma centena de trabalhadores administrativos e médicos permanecem nas infraestruturas, referiu, na segunda-feira, o Crescente Vermelho palestiniano, citado pela agência de notícias Europa Press.