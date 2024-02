Espanha. Milhares de agricultores bloqueiam estradas e portos

Milhares de agricultores estão em protesto em várias regiões de Espanha, com tratores que estão a bloquear estradas e autoestradas e o acesso a centros logísticos e portos.

As concentrações e marchas lentas com tratores começaram às 07h00 locais (06h00 em Lisboa) e há, até agora, notícias de manifestações e bloqueios nas regiões de Madrid, Andaluzia, Castela e Leão, Castela La Mancha, Valência, Catalunha, La Rioja e Aragão.

Em alguns pontos de Espanha há já filas de trânsito de vários quilómetros provocadas pelas concentrações de agricultores. Até agora, desconhecem-se vias afetadas pelos protestos nas ligações com Portugal.

Na última semana já houve manifestações de agricultores espanhóis, em linha com os protestos do setor noutros países europeus e que têm como alvo principal e comum as políticas da União Europeia (UE). No entanto, o número e extensão das manifestações nunca tinham tido a dimensão que estão a ter esta terça-feira.

Os protestos desta terça-feira não foram, na sua maioria, comunicados às autoridades ou autorizados pelas entidades competentes e ocorrem à margem da organização das grandes confederações agrícolas de Espanha, que também anunciaram manifestações para as próximas semanas.

Na sexta-feira passada, as organizações agrícolas de Espanha anunciaram que iriam avançar com os protestos, depois de se terem reunido com o ministro da Agricultura, Luís Planas.

As três maiores organizações agrícolas do país (Asaja, UPA – União de Pequenos Agricultores e Ganadeiros e Coordenadora de COAG – Organizações de Agricultores e Ganadeiros) justificaram, num comunicado, que “o setor agrícola na Europa e em Espanha enfrenta uma frustração e um mal-estar crescentes devido às condições difíceis e à burocracia sufocante gerada pela regulamentação europeia”.