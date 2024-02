Cancro de Carlos III teve um diagnóstico precoce

O primeiro-ministro do Reino Unido indicou, esta terça-feira, que o cancro de Carlos III foi detetado na fase inicial da doença.

Numa entrevista à BBC Radio 5, Rishi Sunak conta que se sentiu "chocado e triste" quando recebeu as notícias do diagnóstico do monarca britânico.

"Estamos a pensar nele e na sua família", referiu, desejando uma recuperação plena ao chefe de Estado.

O primeiro-ministro britânico garantiu, também, que o Governo "continuará a comunicar normalmente" com Carlos III.

Ainda não é claro qual é o tipo de cancro diagnosticado ao Rei de Inglaterra, apenas havendo um esclarecimento da família real de que não se trata de um cancro da próstata.

Carlos III deverá reduzir as suas aparições públicas e deixar o filho, Príncipe William, assumir algumas das responsabilidades reais.

O Palácio de Buckingham sublinha que o chefe da família real britânica optou tornar público o diagnóstico de cancro para "evitar especulação" e para ajudar a consciencialização a sociedade para a questão das doenças oncológicas.

De acordo com a BBC, o príncipe Harry, que vive atualmente nos Estados Unidos, já falou com o pai e está a caminho do Reino Unido.