Ucrânia. Ministros portugueses recebidos por Zelensky

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação portugueses que chegaram esta segunda-feira de manhã a Kiev para uma visita de dois dias vão ser recebidos pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e manter reuniões com os seus homólogos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informa que durante a visita, que tem na agenda de trabalhos a guerra e a reconstrução da Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o da Educação, João Costa, vão passar por Kiev e por Jitomir.

A educação é o grande destaque da agenda de hoje, com a realização do III Fórum de Reconstrução de Jitomir, que reúne dezenas de intervenientes ao longo do dia, numa organização tripartida de Portugal, Ucrânia e Estónia.

Durante a manhã será assinado o Memorando de Entendimento entre Portugal e a Ucrânia, com vista à reconstrução de estabelecimentos e equipamentos escolares.

De acordo com a nota, será ainda apresentado o projeto de construção do Liceu n.º 25, que ficará a cargo da Construção Pública, E.P.E., representada nesta Conferência Internacional pelo seu vogal, Luís Andrade.

Na terça-feira, o ministro da Educação, João Costa, terá uma reunião bilateral com o seu homólogo ucraniano, Oksen Lisovyi.

Também na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros reúne-se com o seu homólogo, Dmytro Kuleba, para fazer "um ponto de situação sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e sobre os progressos mais recentes no dossiê da adesão da Ucrânia à União Europeia, bem como sobre as relações entre os dois países".

No mesmo dia, João Gomes Cravinho e João Costa serão recebidos pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky para abordar temas como a Fórmula da Paz, a reconstrução do Liceu n.º 25 de Jitomir e a integração de crianças ucranianas refugiadas nas escolas portuguesas.

Esta é a quarta visita a Kiev de João Gomes Cravinho desde a invasão da Ucrânia pelas forças russas há quase dois anos, em 24 de fevereiro de 2022.

No comunicado, é referido que o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Filipe Santos Costa, que também participa como orador na Conferência, irá apresentar a oferta nacional de empresas de construção e obras públicas a mais de meia centena de empresários ucranianos, na Câmara de Comércio e Indústria, bem como aos vice-ministros da Economia e da Energia, reforçando o esforço de Portugal em apoiar a reconstrução da Ucrânia.