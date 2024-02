Parisienses aprovam aumento do preço de estacionamento de um SUV

Os parisienses votaram a favor do aumento do preço de estacionamento de viaturas SUV na cidade. A ideia foi a votos num referendo que se realizou no domingo, 4 de fevereiro.



Mais de 54% dos votantes aprovaram a ideia. A participação no referendo, no entanto, foi baixa, contando apenas 5,7% dos eleitores registados na capital francesa - cerca de 78 mil pessoas.

Numa primeira reação, a presidente da câmara Anne Hidalgo considera que “os parisienses fizeram uma escola clara”, antevendo que “outras cidades se seguirão”.

A autarca, citada pela imprensa francesa, considerou que o sentido de voto dos parisienses justifica-se com preocupações em torno da segurança rodoviária e da poluição.

O novo tarifário de estacionamento poderá entrar em vigor em setembro. As viaturas SUV poderão vir a pagar 18 euros por hora de estacionamento numa rua no centro e 12 euros por hora no resto da cidade.

Ainda de acordo com a imprensa francesa, os residentes da cidade que sejam proprietários deste tipo de veículos não serão abrangidos pelo novo tarifário.

Paris não será a primeira cidade a avançar para esta solução. Lyon, também em França, e Tübingen, na Alemanha, adotaram posição semelhante. Em Portugal, o presidente do ACP - Automóvel Clube de Portugal considera que não faz sentido replicar esta medida.