Lucro da McDonald's regista subida de 37% em 2023

A cadeia norte-americana de comida rápida McDonald's anunciou esta segunda-feira que obteve um lucro líquido de 8.468,8 milhões de dólares (7.822 milhões de euros) em 2023, mais 37% do que em 2022.



A McDonald's faturou 25.493 milhões de dólares em 2023, 10% acima do que tinha registado no ano anterior.

O presidente executivo da empresa, Chris Kempczinski, destacou em comunicado, citado pela agência Efe, que a McDonald's continua a confiar na resiliência do seu negócio no meio dos desafios que vão persistir em 2024.



No quarto trimestre, o mais seguido pelos investidores de Wall Street, a empresa com sede em Chicago obteve um lucro líquido de 2.039 milhões de dólares (1.948 milhões de euros), 7% acima do que tinha alcançado no mesmo período do ano anterior, enquanto as receitas aumentaram 8% para 6.406,2 milhões de dólares.



As vendas globais aumentaram 3,4% no último trimestre, menos do que era esperado em Wall Street, com as vendas no Médio Oriente penalizadas pela tensão geopolítica na região.



Antes da abertura do mercado em Nova Iorque, as ações da McDonald's baixavam 1,02%.