Incêndios florestais no Chile já fizeram 122 mortos

O subsecretário do Interior do governo chileno, Manuel Monsalve, afirmou que foram concentradas "todas as capacidades para retirar os corpos setor por setor".

O Serviço Médico Legal (SML) do Chile publicou o novo número de mortos, mais dez do que o anterior balanço, e anunciou que nas próximas horas começará a entregar os corpos às famílias das vítimas.

De acordo com as autoridades governamentais, há 165 incêndios ativos, que já destruíram casas que albergam mais de 40.000 pessoas.

No entanto, sublinhou que as condições de controlo dos incêndios "melhoraram substancialmente".

"Hoje não há risco iminente para a vida das pessoas. É possível antecipar um eventual controlo dos incêndios nos próximos dias, mas eles ainda estão ativos e o trabalho continua. De acordo com os números atuais, há 165 incêndios no país, mais 11 do que no sábado, dos quais 40 ainda estão por controlar, 112 estão controlados e quatro foram extintos", sintetizou.

Entretanto, vários altos responsáveis civis e das forças de segurança apontaram para a intencionalidade dos incêndios e avisaram que irão perseguir os responsáveis.

O chefe da Defesa Nacional chilena, contra-almirante Daniel Muñoz, disse em declarações à estação de rádio chilena ADN que há indícios de que "houve um planeamento, algo orquestrado e organizado" e até mesmo um "padrão de comportamento".

Muñoz afirmou ainda que, em princípio, vai-se manter o recolher obrigatório noturno.

O diretor geral dos 'Carabineros', Ricardo Yáñez, também se referiu à intencionalidade dos novos focos de incêndio.

"Se apanharmos pessoas a cometer crimes, acreditem que as vamos prender. Serão entregues ao Ministério Público, se for o caso, porque é nosso dever e obrigação", disse Yáñez à Radio Bío Bío.

O governador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacou a "manifesta intencionalidade" dos responsáveis.

"São um bando de desgraçados e bandidos que vieram para destruir esta cidade", denunciou.

"O que estamos a promover hoje é chegar às causas profundas da catástrofe na região [...]. Esperamos que a justiça possa julgar os responsáveis ", frisou, acrescentando que os incêndios transformaram-se em homicídios".

"Perderam-se 10.000 hectares, o Jardim Botânico foi destruído, 122 pessoas perderam a vida e este número vai provavelmente continuar a aumentar", lamentou.