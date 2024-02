Sobe para 99 número de mortos em incêndios florestais no Chile

Os incêndios florestais de dimensão sem precedentes na região de Valparaíso, no Chile, já provocaram pelo menos 99 mortos, segundo dados do Serviço de Medicina Legal (SML) divulgados este domingo.

De acordo com as autoridades, esta é a maior emergência natural desde o terramoto de 2010, que provocou 525 mortes e milhares de feridos no Sul do país.

A Corporação Nacional Florestal indicou que há, pelo menos, sete incêndios ativos em Valparaíso, no cento do país, onde desde quarta-feira a temperatura está próxima dos 40 graus Celsius, tal como na capital, Santiago.

Na sequência dos incêndios, o Presidente chileno impôs o estado de exceção, de modo a "ter todos os meios necessários". As autoridades mobilizaram 19 helicópteros e mais de 450 bombeiros para combater as chamas.