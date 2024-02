Portugal faz contribuição especial para agência da ONU para palestinianos

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou esta sexta-feira que Portugal vai fazer uma contribuição adicional de um milhão de euros para a Agência das Nações Unidas de Apoio aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA).

João Gomes Cravinho anunciou a contribuição extraordinária para os deslocados na Faixa de Gaza depois de uma reunião com Philippe Lazzarini, responsável pela agência das Nações Unidas que apoia os refugiados palestinianos.

O apoio de Portugal acontece numa altura em que vários países, incluindo Estados-membros da União Europeia (UE), anunciaram a suspensão das contribuições.

A suspensão do financiamento acontece por causa do alegado envolvimento de alguns elementos da organização nos ataques perpetrados pelo grupo islamita palestiniano Hamas no sul de Israel em outubro do ano passado.

Em declarações aos jornalistas, o ministro português considera que a UNRWA "é insubstituível e essencial" na ajuda à população palestiniana.

"Achamos muito importante que o Tribunal Internacional de Justiça tenha sublinhado a importância fundamental de prestar toda a assistência humanitária possível à população palestiniana em Gaza", acrescentou João Gomes Cravinho.

Questionado se Portugal não devia esperar pela investigação em curso ao alegado envolvimento de trabalhadores da UNRWA, o chefe da diplomacia portuguesa respondeu que recebeu garantias por parte da ONU.

"Estamos perfeitamente confiantes e satisfeitos com as explicações do Sr. Lazzarini, de que isto não é algo de estrutural dentro da UNRWA", salientou.