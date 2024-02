Coreia do Norte diz ter testado mísseis de cruzeiro com ogivas de grande calibre

A Coreia do Norte disse este sábado que testou mísseis de cruzeiro equipados com novas ogivas “de grande calibre”, bem como um novo tipo de míssil antiaéreo, na sexta-feira.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA divulgou fotos do teste, que mostram um míssil de cruzeiro a voar a baixa altitude antes de atingir um alvo construído na costa e um outro projétil a ganhar altitude no ar após ser disparado do solo.

Um porta-voz da Administração de Mísseis da Coreia do Norte disse que os testes fazem parte das “atividades normais” para o desenvolvimento militar do país e não afetaram a segurança dos Estados vizinhos.

A KCNA não revelou o número de mísseis testados ou detalhes sobre o seu desempenho.

Na sexta-feira, o exército da Coreia do Sul anunciou que o Norte tinha lançado vários mísseis de cruzeiro na direção do mar Amarelo.

As agências de informações militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos "estão a realizar uma análise detalhada", disse o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

Este foi o quarto teste deste tipo nos últimos dez dias, depois dos realizados nos dias 24, 28 e 30 de janeiro tanto no mar Amarelo como no mar do Japão.

Horas antes do teste, a KCNA disse que o líder do país, Kim Jong-un, descreveu a construção de novos navios militares como crucial para os preparativos de guerra, na sequência da visita a um estaleiro naval.

O fortalecimento da força naval da Coreia do Norte “representa a questão mais importante na defesa segura da soberania marítima do país e na intensificação dos preparativos de guerra”, disse Kim, citado pela agência.

A KCNA não indicou em que dia o líder norte-coreano visitou Nampho, uma cidade portuária a cerca de 65 quilómetros a sudoeste de Pyongyang, nem que tipo de navios de guerra estão a ser construídos nesse estaleiro.

Ainda assim, a agência sublinhou que os navios fazem parte de um plano de desenvolvimento militar a cinco anos definido durante um congresso do partido único da Coreia do Norte no início de 2021.

Nessa altura, Kim divulgou uma extensa lista de recursos militares avançados que pretendia desenvolver, que incluía submarinos com propulsão nuclear e mísseis nucleares que podem ser lançados debaixo de água.

Em Nampho, o líder norte-coreano ordenou aos trabalhadores que “concluíssem incondicionalmente” os esforços dentro do prazo do plano, que vai até 2025, disse a KCNA.

O líder norte-coreano “expressou esperança de que os trabalhadores do estaleiro tenham sucesso na construção dos principais navios de guerra do mundo”, acrescentou a agência.

Na segunda-feira, a KCNA tinha dito que Kim supervisionou pessoalmente testes de dois mísseis lançados dois dias antes a partir de um submarino, alegando tratar-se de uma nova geração de mísseis estratégicos de cruzeiro.

Os lançamentos de mísseis de cruzeiro da Coreia do Norte não são abrangidos pelas sanções da ONU.