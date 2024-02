Chile. Pelo menos 19 mortos em incêndios florestais

Pelo menos 19 pessoas morreram na estação balnear chilena de Viña del Mar na sequência dos incêndios que assolam a região de Valparaíso (oeste) e outros locais do centro e sul do país, anunciou a ministra do Interior, Carolina Toha.

"Há 19 mortos (...). Todos os corpos foram recuperados", declarou a ministra, alertando que o número de vítimas poderá aumentar.

Quinze das vítimas mortais foram identificadas, acrescentou Carolina Toha, indicando que 92 incêndios estão em curso e 43 mil hectares já arderam.

Um incêndio com dez frentes ativas ameaçou centenas de casas, obrigou à retirada da população de seis localidades no centro do Chile.



O litoral do país ficou coberto por uma densa nuvem de fumo negro, que chegou a praias a quase 100 quilómetros de distância do centro do incêndio.

A onda de calor, resultante do fenómeno climático El Niño, atinge atualmente o sul da América Latina, em pleno verão, provocando incêndios florestais, agravados pelo aquecimento global. A onda de calor ameaça Argentina, Paraguai e Brasil nos próximos dias.

Veja as fotos: