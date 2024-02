Três barcos com 377 migrantes chegam às Ilhas Canárias

Três barcos com 377 migrantes de origem subsaariana, incluindo 40 menores, foram localizados e acompanhados até às ilhas Grande Canária e Tenerife, informaram hoje os serviços de resgate e emergência espanhóis.

Um grupo de 58 pessoas, entre os quais 53 homens adultos e cinco menores, viajava num barco que foi localizado quando navegava a 10,7 quilómetros a sul da Grande Canaria, ilha onde desembarcaram, cerca das 22:00 de quinta-feira (21:00 em Lisboa), após terem sido acompanhados pelo navio Salvamar Macondo.

Quase em simultâneo, os ocupantes de outras duas embarcações foram localizadas a 15 quilómetros a sudeste de Punta Rasca, em Tenerife, ilha onde desembarcaram.

Numa dessas embarcações estavam 173 pessoas, dos quais 159 homens, uma mulher e 13 menores, e no outro barco estavam a bordo 146 migrantes (124 homens e 22 menores).

Os dois barcos foram escoltados até ao porto de Tenerife pelos navios Salvamar Menkalinan e Salvamar Alpheratz, respetivamente.

Do primeiro grupo, três pessoas foram transportadas para um centro de saúde para serem tratadas de patologias moderadas que apresentavam, tal como aconteceu com um outro migrante do segundo grupo.