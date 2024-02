Guterres alerta que ódio antissemita é "um mal e um presságio"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta que o ódio antissemita, na sequência da guerra na Faixa de Gaza, "é um mal e também um presságio" que têm de ser combatidos.

Através de uma mensagem por vídeo numa cerimónia evocativa do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e contra o Antissemitismo, na Sinagoga de Lisboa, António Guterres recordou que o genocídio contra o povo judaico, há cerca de oito décadas, "não começou com os nazis nem terminou com a sua derrota".

Atualmente e na sequência da guerra iniciada em 7 de outubro com um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, o ódio antissemita propaga-se "a uma velocidade assustadora" e, constatou, as suas manifestações na Internet deixaram de ser marginais para se tornarem generalizadas. .

"A negação e distorção do Holocausto proliferam e as comunidades sentem-se ameaçadas. Uma realidade que, além de ser um mal, é também um presságio", advertiu o líder das Nações Unidas.

A demissão de Guterres foi exigida pelas autoridades israelitas quando afirmou em outubro que os ataques do Hamas, que deixaram centenas de mortos em Israel, não aconteceram do nada", em alusão a décadas de "ocupação sufocante" da Palestina, mas ao mesmo tempo que condenava o ato terrorista do grupo palestiniano.

Hoje voltou a fazê-lo, quando recordou Aristides de Sousa Mendes, antigo cônsul português em Bordéus, que, à revelia do regime, salvou centenas de judeus da perseguição nazi, e apelou para que seja seguido o seu exemplo de coragem tal como a dignidade dos sobreviventes: "Especialmente na sequência dos ataques abomináveis e terroristas de 07 de outubro perpetrados pelo Hamas".