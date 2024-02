EUA atacam alvos no Iraque e na Síria

Os Estados Unidos atacaram esta sexta-feira alvos no Iraque e na Síria.

Os bombardeamentos são a resposta ao ataque com "drones" de domingo, na Jordânia, que matou três militares norte-americanos e provocou 40 feridos.

Os alvos da ação dos Estados Unidos são grupos apoiados pelo Irão, que operação no Iraque e na Síria, avançam fontes militares à estação CBS News.

No dia do ataque contra uma base norte-americana na Jordânia, o Presidente dos EUA, Joe Biden, atribuiu o ataque a grupos de milícias apoiados pelo Irão.

Joe Biden avisou que os Estados Unidos "responsabilizarão todos os responsáveis no momento e da maneira que for escolhida".

Em todo o caso, defendeu que não deve haver uma "guerra mais ampla" no Médio Oriente, depois de as tensões terem aumentado após o início do conflito entre Israel e o Hamas.



As tropas norte-americanas há muito que utilizam a Jordânia como base militar. Cerca de três mil soldados norte-americanos estão normalmente estacionados na Jordânia.

Desde o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza, em outubro, que as tropas norte-americanas no Iraque e na Síria têm enfrentado ataques de drones e mísseis às suas bases.

O ataque à Jordânia foi o primeiro que tem como alvo as tropas norte-americanas na Jordânia durante a guerra.

[em atualização]