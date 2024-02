Cabo Verde e Portugal anunciam entrada no Acelerador Global da ONU sobre o Trabalho e Proteção Social

Os governos de Cabo Verde e Portugal juntam-se, esta sexta-feira, às Nações Unidas numa cerimónia, na cidade da Praia, para anunciar a entrada do arquipélago no Acelerador Global das Nações Unidas sobre o Trabalho e Proteção Social.

O anúncio oficial desta adesão será feito num evento presidido pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, contando com a participação da ministra do Trabalho de Portugal, Ana Mendes Godinho, e da coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Sousa.

A iniciativa, coordenada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), visa fomentar a recuperação do emprego e a criação de, no mínimo, 400 milhões de empregos dignos a nível mundial, "além de expandir a proteção social para as populações até então excluídas", anunciou o Governo cabo-verdiano, em comunicado.