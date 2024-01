Netanyahu diz que agência da ONU está "totalmente infiltrada" pelo Hamas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esta quarta-feira aos embaixadores da ONU em Jerusalém que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) foi "totalmente infiltrada" pelo movimento islamita palestiniano Hamas.

"A UNRWA está totalmente infiltrada pelo Hamas, [e] precisamos de outras agências das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias" em seu lugar, afirmou Netanyahu, numa altura em que a agência está a ser posta em causa por Israel pelo alegado envolvimento de alguns dos seus funcionários no atentado de 7 de outubro, o que desencadeou a suspensão do seu financiamento por alguns dos principais países doadores.

O chefe do executivo israelita assegurou aos familiares dos mais de 100 reféns que continuam em poder do Hamas na Faixa de Gaza que está a ser preparado um plano para resgatá-los, no meio de intensas negociações para um novo cessar-fogo na guerra.

"Ainda é demasiado cedo para dizer como será, o plano está a ser feito neste mesmo momento", disse Netanyahu a 26 representantes de 18 famílias, numa reunião realizada em Jerusalém, segundo um comunicado do seu gabinete.

"Estamos a fazer tudo o que é possível" para resgatar os reféns, garantiu o primeiro-ministro, escusando-se a fornecer pormenores sobre um eventual acordo com o Hamas.

"Quanto mais discreta for [a negociação], maiores são as hipóteses de êxito", argumentou Benjamin Netanyahu, asseverando que a sua vontade de recuperar os reféns é "genuína".