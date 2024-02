"Não podemos estar sempre a chorar"

Tetiana Nazaruk tem 25 anos de idade; tem olhos verdes e cabelo longo. Ela estuda Economia na Alemanha, mas quando a guerra começou, em fevereiro de 2022, estava de férias em Vovchansk, uma pequena cidade no leste da Ucrânia, a menos de quatro quilómetros da fronteira com a Rússia. Foi visitar um dos melhores amigos.

António Guterres: "Se há, de facto, uma operação que está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer, do fundo do coração: Presidente Putin, impeça as suas tropas de atacarem a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Já morreram demasiadas pessoas."

Há meses que as tropas russas se concentravam junto à fronteira ucraniana. Dias antes, Moscovo reconhecera a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. E pairava no ar a ameaça de uma invasão russa da Ucrânia.

Foi um último apelo de António Guterres nas Nações Unidas. Era de noite e o Conselho de Segurança reuniu de emergência para discutir a escalada de tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Guterres foi o primeiro a falar, depois do presidente do Conselho abrir a reunião.

Excerto da reunião do Conselho de Segurança da ONU (23.02.2022): "President in Russian: I wish to warmly welcome the Secretary-General, His Excellency Mr. António Guterres, to whom I now give the floor…"

Este é um podcast Renascença, em três episódios, sobre as consequências políticas, sociais e económicas de uma guerra que gerou ondas de choque na Alemanha, na Europa e no mundo.

Mais de um milhão de ucranianos procurou refúgio na Alemanha e acompanham com inquietação as notícias no seu país. "As pessoas estão num grande stress e numa grande depressão", conta Oleksii Nazarenko, um refugiado ucraniano a viver na cidade de Bona, no oeste da Alemanha.

Tetiana Nazaruk: "Fui para um campo de treino durante a escola secundária. O meu pai estava no exército e disse-me que devia aprender aquelas coisas, porque nunca se sabe o que pode acontecer. E fomos para um campo de treino do Azov. Eu sei que há críticas em relação a esta organização…"

Tetiana Nazaruk: "… por volta das 11 da noite, quando nos fomos deitar, houve um forte bombardeamento. Houve uma explosão perto da nossa casa. Fragmentos de um míssil estilhaçaram as janelas. Atirei-me para o chão e protegi a cabeça com a minha mochila. Vi um pedaço de metal a passar por mim, ao lado da minha cabeça. Acho que se não me tivesse atirado para o chão, teria morrido."

Nadja Müller de Ossio: "… como a cidade e todos os atores envolvidos conseguiram usar redes e estruturas criadas em 2015 e 2016 (durante a chamada "crise dos refugiados"). E como se conseguiu gerir a situação, em pouco tempo, porque é preciso acomodar e registar as pessoas, apoiá-las financeiramente ou, pelo menos, dar-lhes roupas e alimentação. Bona conseguiu lidar bem com essas questões, numa primeira instância."

Era demasiado cedo. As infraestruturas ainda não estavam montadas. Nadja conta que, nessas primeiras horas e dias, o que fez foi apontar os nomes de todas as pessoas que se voluntariaram para ajudar, sobretudo daqueles que falavam russo ou ucraniano. Mas Nadja diz que ficou até impressionada com a rapidez na resposta da cidade.

Olaf Scholz: "A duas horas de Berlim, de avião, há famílias que estão neste momento em abrigos antiaéreos. Mulheres, homens e crianças temem pelas suas vidas. […] Esta é uma guerra de Putin. Reitero enfaticamente o meu apelo ao presidente Putin para parar com as hostilidades e retirar as tropas russas da Ucrânia."

Olaf Scholz: "Hoje é um dia terrível para a Ucrânia e um dia sombrio para a Europa. Estamos todos preocupados com a paz. E imagino as perguntas que faz esta noite…"

Assim que soube, o chanceler Olaf Scholz falou por telefone com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O porta-voz do Governo alemão, Steffen Hebestreit, contou como foi esse dia em entrevista à emissora pública ZDF: de manhã, quando o gabinete de segurança se reuniu, o ambiente era pesado. As pessoas olhavam umas para as outras, com ar grave. O cenário que "há muito se temia" tinha acontecido.

No início da invasão russa, Tetiana diz que ficou encurralada em Vovchansk, sem poder sair. A cidade, na frente leste da incursão russa, tornou-se uma ilha - estradas e pontes foram destruídas. Com os bombardeamentos, nem sempre havia eletricidade. Mas quando conseguiu carregar o telemóvel e teve um tracinho de bateria, Tetiana telefonou à mãe.

O céu está nublado, mas não chove. Na praça principal de Bona, há uma festa ucraniana, com música tradicional.

Homens, mulheres e crianças vestem camisas ou túnicas brancas com ornamentos bordados a azul ou vermelho. São bordados típicos ucranianos, chamados "vyshyvankas". Uma das crianças usa na cabeça uma coroa de flores, enfeitada com fitas de cetim coloridas.

Ao ver a festa na praça, um casal que vai a passar pergunta se a música "é em romeno". Não, é ucraniano…

Oleksii Nazarenko: "Queremos mostrar às pessoas que a Ucrânia é mais do que a bandeira azul e amarela. Os ucranianos têm tradições, têm uma cultura muito rica."

Este tem sido o trabalho de Oleksii Nazarenko, o presidente da associação de ucranianos em Bona. A associação foi fundada em 1 abril de 2022, pouco mais de um mês depois do início da invasão russa.

Mas esta festa não é só para alemães - é também para os ucranianos a viver aqui, diz Oleksii. A festa serve para reforçar o espírito de comunidade, promover a entreajuda e - mais simples do que tudo isso - serve para as pessoas se divertirem e pensarem noutras coisas além da guerra.

Os ucranianos "não podem estar sempre a chorar", afirma Oleksii.

Oleksii Nazarenko: "As pessoas estão num grande stress e numa grande depressão. Às vezes, olhamos para as caras delas e estão a sorrir, mas não estão bem psicologicamente. Há mulheres que vieram sem os maridos, só vieram com os filhos… Foi muito difícil. Mas não podemos estar sempre a chorar, é verdade. Temos de fazer alguma coisa."

Oleksii conta que é de Sumy, uma cidade no nordeste da Ucrânia, a cerca de 30km da fronteira russa.

Oleksii Nazarenko: "Era a primeira grande 'pedra' no caminho do Exército russo. Portanto, às cinco horas da manhã, acordámos com o alerta dos mísseis."

Oleksii Nazarenko: "Saí de casa e vi que a guerra tinha começado. Vi os bombardeamentos, os clarões no céu em todo o lado. Foi… uma loucura. Ficámos um mês encurralados pelo exército russo, era impossível sair da cidade."

Oleksii tem três filhos, de cinco, oito e 11 anos de idade.

Oleksii Nazarenko: "É claro que estavam muitíssimo assustados. Não percebiam o que estava a acontecer, não sabiam o que fazer. Só choravam."

Ele diz que começou a ajudar na cidade, onde podia - distribuindo comida, distribuindo roupas, porque era Inverno e estavam temperaturas negativas… Mas em meados de março de 2022, assim que houve uma oportunidade, Oleksii e a família resolveram fugir.

Primeiro, para outra zona da Ucrânia. Fizeram-se à estrada com o carro cheio - cinco pessoas e toda a bagagem que conseguiam levar.

Oleksii Nazarenko: "Eles bombardearam a central elétrica. Não havia eletricidade, nem água, nem rede de telemóvel, nem internet. Estava muito frio e decidi proteger os meus filhos. E nessa noite, atravessámos a floresta, em direção a outra cidade, mas houve um novo bombardeamento…"

Sair da Ucrânia passou a ser o objetivo.

Oleksii pôde sair do país porque tem três filhos. É uma exceção prevista na lei marcial da Ucrânia. Ele já tinha estado na Alemanha e tinha conhecimentos aqui.

Agora, Oleksii está a aprender alemão. Nas horas vagas, coordena as atividades da associação de ucranianos em Bona.

Oleksii Nazarenko: "A minha filha mais nova está no infantário, o meu filho, que é o mais velho, está numa turma especial para crianças ucranianas. Mas a minha filha do meio está na escola primária, numa turma só com crianças alemãs. Não é fácil. Mesmo assim, estou contente, por poderem estudar numa escola normal e estar com outras crianças."

Oleksii interrompe a conversa e olha para o telemóvel. Ele lembra-se que hoje há uma aula aberta na universidade sobre a situação na Ucrânia e pergunta-me se quero ir até lá. É um minuto a pé.

Vamos a passo apressado. Chegamos ao auditório e a aula já vai a meio.

Na sala estão 30 ou 40 pessoas; alguém pergunta se a guerra na Ucrânia significou o fim da "fantasia" alemã em relação a Moscovo? Durante muitos anos, a Alemanha escolheu a Rússia como parceiro preferencial no Leste Europeu, sobretudo para fazer negócios.

O professor Martin Aust está no pódio a orientar a discussão e responde que sim - a guerra trouxe muitas mudanças. Não consigo falar com o professor depois da aula, mas telefono-lhe mais tarde…

Martin Aust: "A Rússia deixou de ser o único ponto de orientação da Alemanha na Europa de Leste. Olhando para a política, ainda há um grupo que olha sobretudo para a Rússia, seja no partido A Esquerda ou na AfD, mas há também um grupo, fortemente representado pelo partido Os Verdes, que está a olhar para a Ucrânia e para outros países europeus vizinhos, seja a Polónia, a República Checa ou até mesmo os países bálticos."

Martin Aust é diretor do departamento de História do Leste Europeu, na Universidade de Bona. A primeira vez que estivemos frente a frente foi numa matiné na Ópera de Bona, em novembro de 2022, com música e prosa de artistas ucranianos. Até se entoou o hino nacional da Ucrânia traduzido para alemão.

A primeira estrofe do hino diz o seguinte: "A glória e liberdade da Ucrânia ainda não pereceram".

O professor alemão Martin Aust explica que, na Alemanha, há um interesse cada vez maior por tudo o que seja ucraniano. Mas prevalece também uma imagem distorcida da Ucrânia, segundo Aust: o país continua a ser visto como uma ponte entre dois "mundos" - o Ocidente e o Oriente.

Martin Aust: "Essa é uma imagem que a Ucrânia tinha de si própria na década de 1990. Nessa altura, a Ucrânia reconheceu conscientemente que tinha heranças muito diferentes na sua história que a ligavam ao Ocidente, por um lado, e ao Oriente, por outro."

Isso foi logo depois da dissolução da União Soviética. Mas os tempos mudaram. Putin mudou tudo, a guerra mudou tudo. O portão para a Rússia fechou-se, para já. E a Ucrânia abriu as portas para a União Europeia, de par em par.

Martin Aust: "Com a anexação da Crimeia em 2014, com a guerra não declarada no Donbass, na altura, e com o ataque a toda a Ucrânia em 2022, a reação perfeitamente lógica da sociedade e da política ucraniana é dizer que agora também fazem parte do Ocidente. Pertencem à União Europeia. Isso é claríssimo."

Zelensky vê as coisas assim. Mesmo em plena guerra, o país corre a alta velocidade para entrar na União Europeia. Está a fazer uma série de reformas, tem combatido a corrupção, os oligarcas…

Volodymyr Zelensky: "A Ucrânia vai entrar na União Europeia. E vamos fazer isso transformando o nosso país - é uma transformação interna no absoluto interesse do nosso povo."

A jovem estudante Tetiana Nazaruk também vê as coisas dessa forma. A União Europeia é o futuro da Ucrânia, diz Tetiana.

Tetiana Nazaruk: "Não é uma ilusão. É possível. É difícil, mas é possível. É necessário fazer reformas para cumprir os critérios da União Europeia, mas isso está nas nossas próprias mãos. E, com a globalização, não podemos ser neutros como a Suíça. Nós não somos a Suíça. Com as ideias imperialistas e totalitárias que vemos na Rússia, mesmo ao nosso lado, é difícil ser neutro . Portanto, para nós só se coloca a questão da integração com o Ocidente democrático."

Com a guerra, essa vontade da Ucrânia também ficou mais clara para os alemães, afirma Tetiana.

Em março de 2022, ela conseguiu escapar da cidade onde estava, invadida pelos militares russos. Foi à boleia com um amigo de um amigo.

Tetiana Nazaruk: "Lembro-me de ver uma ponte completamente destruída. Na estrada, vimos veículos militares russos, em chamas. Vimos muitos cadáveres; era Inverno, havia neve e víamos o sangue."

De volta à Alemanha, Tetiana diz que não pensa em regressar ao seu país, para já. Ocupa-se com os estudos e com as atividades de uma associação de estudantes ucranianos. Além disso, viaja pela Europa. Esteve em Roma, em Bruxelas…

Tetiana Nazaruk: "Em primeiro lugar, tenho de sobreviver. Tenho de cuidar de mim - dormir bem, alimentar-me bem, fazer exercício físico - para depois ser produtiva e poder ajudar outras pessoas na Ucrânia. Depois de quase ser morta por aquele fragmento do míssil russo, percebi que tenho de sobreviver. E tenho de aproveitar a vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, tenho de aproveitar a vida em vez de estar a sofrer e a chorar. Porque quero ser feliz, como uma pessoa normal."

Ao mesmo tempo, Tetiana nota na sociedade alemã um certo cansaço da guerra.

Tetiana Nazaruk: "As pessoas veem que há bastantes refugiados ucranianos, sofrem com as consequências da crise energética e olham para a ajuda militar e financeira à Ucrânia…"