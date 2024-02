Hamas dá "confirmação preliminar positiva" a trégua com Israel

O Hamas deu uma "confirmação preliminar positiva" a uma proposta de tréguas na Faixa de Gaza e de libertação dos reféns mantidos em cativeiro no enclave palestiniano, declarou esta quinta-feira um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

"A reunião de Paris permitiu-nos consolidar as propostas. (...) Esta proposta foi aprovada pela parte israelita e temos agora uma primeira confirmação positiva do Hamas", disse Majed al-Ansari, referindo-se a uma reunião realizada no passado fim de semana em França entre representantes norte-americanos, israelitas, qataris e egípcios.

Durante uma palestra na Universidade Johns Hopkins, o porta-voz da diplomacia do Qatar sublinhou que ainda há pormenores a afinar, mas disse estar "otimista" porque é a primeira vez em dois meses que "ambas as partes estão de acordo sobre as premissas" em que as negociações estão a decorrer.

Al-Ansari afirmou que há "um caminho muito difícil pela frente" e avisou que a situação é "fluida", mas disse estar confiante de que nas próximas semanas poderão surgir "boas notícias".

Os chefes dos serviços secretos de Israel, dos Estados Unidos e do Egito, bem como o primeiro-ministro do Qatar, chegaram a uma proposta para uma nova trégua e uma troca de reféns por prisioneiros palestinianos, após dois dias de reuniões em Paris, que terminaram segunda-feira, cujo projeto foi depois transmitido aos dirigentes do grupo islamita palestiniano Hamas.

Em caso de acordo, esta seria a segunda trégua após a alcançada entre Israel e o Hamas entre 24 e 30 de novembro, que permitiu a troca de 105 reféns, incluindo alguns estrangeiros, pela libertação de 240 prisioneiros palestinianos.