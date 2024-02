França. Sindicatos dos agricultores apelam ao fim dos bloqueios

A Federação Nacional de sindicados de exploradores agrícolas (FNSEA) e outro sindicato que alberga jovens agricultores franceses decidiram pedir a suspensão dos protestos em França.

A decisão foi comunicada esta quinta-feira em conferência de imprensa após os agricultores terem sido "ouvidos em vários pontos" nas conversações com o governo local e terem sentido "avanços tangíveis" nas negociações.

O caminho, no entanto, ainda não está totalmente percorrido. "Há coisas que terão de ser esclarecidas", explicou o presidente da FNSEA, Arnaud Rousseau, que se mostrou "sensível ao anúncio de medidas de emergência" feitas pelo executivo, acreditando que está, agora, "traçado um rumo".

O porta-voz do maior sindicato agrícola francês aproveitou a conferência para denunciar a "surdez" da Europa, fazendo questão de falar das importações agrícolas ucranianas, apelando a uma proteção "do mercado interno europeu". Para Rousseau, as medidas propostas pela Comissão Europeia caem na "tecnocracia", são "tomadas de longe" e "não respeitam o trabalho dos agricultores".

Apesar disso, entendem que "mudar as regras pode demorar o seu tempo" e não será uma coisa feita "em poucos dias", mas pede compreensão a quem governa para que seja possível "proteger a Europa".

"Pedimos que os bloqueios sejam suspensos"

Também o presidente dos Jovens Agricultores, Arnaud Gaillot, apelou à "suspensão dos bloqueios", considerando que é preciso "mudar os modos de ação" e passar a uma "nova forma de mobilização".

Essa nova forma de mobilização passa por "trabalhar com o executivo" para garantir que as promessas feitas recentemente "se concretizam no terreno".

"Não hesitaremos, se esses pontos não forem cumpridos, em fazer uma mobilização geral", garante.

Durante a conferência de imprensa, a FNSEA aproveitou também para agradecer o apoio que os agricultores têm recebido "de toda a nação". "Estamos muito emocionados com as muitas mensagens de apoio no terreno, muitas mensagens de acompanhamento, de compreensão", salientou, citado pelo jornal Le Monde.



Para Rousseau, esta foi a "primeira vez em 25 anos" que os agricultores sentiram verdadeiro apoio dos franceses.

[Notícia atualizada às 15h03 de 1 de fevereiro de 2024]