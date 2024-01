Israel reclama a morte de 25 "terroristas" em Gaza

O Exército israelita afirmou ter matado mais de 25 "terroristas" no norte e no centro da Faixa de Gaza esta quarta-feira.

"Durante o último dia [terça-feira], as tropas de Israel que operam no norte da Faixa de Gaza mataram mais de 15 terroristas do Hamas", afirmou um comunicado militar, acrescentando que mais 10 combatentes armados foram mortos na parte central do enclave palestiniano.