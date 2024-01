Comissão Europeia homenageia o antigo presidente Jacques Delors

A Comissão Europeia homenageia o antigo presidente da instituição Jacques Delors, que morreu em dezembro aos 98 anos, numa cerimónia em Bruxelas com os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE).

Realizada no edifício sede da Comissão Europeia, no Berlaymont, a cerimónia será presidida pela atual presidente da instituição, Ursula von der Leyen, contando com os líderes dos Estados-membros da UE, incluindo o primeiro-ministro António Costa, mas também familiares, antigos colaboradores e membros do corpo diplomático.

Na véspera desta cerimónia, Portugal e Espanha decidiram conjuntamente declarar um dia de luto nacional em homenagem a Jacques Delors.

Figura da construção do projeto europeu e considerado o "pai do euro", Delors foi presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, durante três mandatos, incluindo na adesão de Portugal à União Europeia (1986).

No seio da UE, ficou conhecido por ter aprovado o Ato Único Europeu, em 1986, que levou à criação do Mercado Único, o primeiro do género ao nível mundial, em 1993. Foi protagonista na transformação da Comunidade Europeia em UE, o que permitiu uma transição para a moeda única (o euro) e para uma maior cooperação ao nível da defesa.