Washington acusa um iraniano de contratar dois canadianos para assassínios

As autoridades norte-americanas acusaram esta terça-feira um cidadão iraniano, que alegadamente controla uma rede criminosa com o objetivo de matar dissidentes e opositores iranianos no estrangeiro, de contratar dois canadianos para cometerem assassinatos nos Estados Unidos da América (EUA).

O Departamento de Justiça dos EUA indicou na acusação que Naji Sharifi Zindashti, de 49 anos, contactou os canadianos Damion Patrick John Ryan, de 43, e Adam Richard Pearson, de 29, desde dezembro de 2020, para assassinar duas pessoas que residiam no estado de Maryland.

De acordo com documentos judiciais, uma das vítimas havia desertado do Irão.

Ao mesmo tempo que o Departamento de Justiça revelou a acusação contra Zindashti, que reside no Irão, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra a "rede criminosa" que o acusado controla para "sequestrar e assassinar sob ordens do regime iraniano" dissidentes e opositores iranianos.

As sanções impedem Zindashti e "vários associados importantes" de realizar transações ou chegar a acordos com pessoas nos Estados Unidos.

Washington disse que Zindashti se comunicou com Ryan e Pearson por meio de um serviço de mensagens encriptadas para "recrutar indivíduos que viajariam até aos Estados Unidos para cometer assassinatos", discutir as identidades de possíveis vítimas e planear os assassínios.

O procurador-geral adjunto, Matthew Olsen, da Divisão de Segurança Nacional, disse que a acusação de Zindashti é um aviso ao Irão.

"Para aqueles que no Irão planeiam assassinatos em solo americano, e para os atores criminosos que trabalham com eles, que as acusações de hoje sejam uma mensagem clara: o Departamento de Justiça irá persegui-los enquanto for necessário e onde estiverem, para que a justiça seja feita", disse Olsen.

Os 'media' canadianos identificou Ryan como membro do grupo criminoso 'Hells Angels' enquanto Pearson vivia ilegalmente no Minnesota.

A emissora pública canadiana CBC indicou que Zindashti é um traficante de drogas iraniano que opera sob as ordens do Ministério de Inteligência e Segurança do Irão.

Ryan e Pearson estão atualmente presos no Canadá por casos não relacionados com as acusações do Departamento de Justiça dos EUA.