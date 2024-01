Presidenciais EUA. Biden quer apoio de Taylor Swift e até pode ir a um concerto

Taylor Swift é das figuras de maior impacto mediático em todo o mundo, na atualidade, (para a TIME até foi a personalidade de 2023) e a sua fama pode também ser útil para fins políticos.

É, pelo menos, essa a expetativa do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), que quer receber o apoio da artista para as eleições Presidenciais deste ano, segundo o "The New York Times".

Nas eleições de 2020, Taylor Swift apoiou Joe Biden e a equipa do atual chefe de Estado norte-americano quer repetir e, até, aumentar a associação da artista norte-americana ao Partido Democrata.

Para lá de uma simples declaração favorável, a equipa de Biden equaciona a hipótese da cantora fazer mesmo apelos à angariação de apelos da campanha Democrata.

E, de acordo com o "The New York Times", já foi mesmo referida a ideia de Joe Biden marcar presença num dos concertos da Eras Tour, que passa por Portugal em maio e regressa aos EUA em outubro.

Um apoio de Taylor Swift não é só cobiçado pelos Democratas devido à sua fama, mas também por já haver provas concretas da sua influência no eleitorado norte-americano. Em setembro, mais de 35 mil pessoas registaram-se para serem elegíveis para votar, depois de um apelo da artista no seu Instagram.

De acordo com uma sondagem da "Newsweek", 18% dos inquiridos admitem haver "uma grande probabilidade" de votarem num candidato que seja apoiado pela Taylor Swift.

Nos EUA, apenas 55% dos fãs de Taylor Swift assumem-se como Democratas, ou seja, há a hipótese de pessoas com outras visões políticas votarem em Biden, se forem convencidos pela cantora.