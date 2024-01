Macau. Crimes graves mantêm baixa taxa de ocorrência em 2023

O crime grave em Macau continuou a manter, no ano passado, uma baixa taxa de ocorrência, disse esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) da região administrativa especial chinesa.

Em 2023, a PJ registou quatro casos de homicídios, 45 de fogo posto e 33 de roubo, e nenhum de ofensas corporais graves e de rapto, indicou em comunicado.

"Na maior parte dos crimes, tais como aqueles ligados ao jogo, aos estupefacientes, a roubo e furto, entre outros, embora se tenha registado um aumento do número de processos face ao ano anterior, este número ainda é inferior ao de 2019", referiu.

Por sua vez, as burlas que envolvem telecomunicações e crimes cibernéticos mantiveram "uma tendência de aumento gradual", superior ao do período antes da pandemia de covid-19, disse a força policial.

No ano passado, a PJ instaurou 12.390 processos criminais, numa subida de 43,9% relativamente a 2022, de acordo com a mesma nota.

Em comparação com 2019, registou-se uma descida de 20,5%, salientou.

Dos 12.390 processos, "6.804 são inquéritos e denúncias, o que representa uma subida de 52,2% face a 2022, também uma subida de 7,1% em relação a 2019".

Em 2023, 2.516 indivíduos foram encaminhados para os órgãos judiciais, de acordo com o documento "Trabalho da PJ - instauração de processos, trabalhos de execução da lei e policiamento de proximidade em 2023".

"Face às alterações da situação criminal, a PJ com foco no melhoramento das ações em resposta ao aumento dos riscos da criminalidade transfronteiriça, o reforço do combate aos crimes relacionados com o jogo e o aprofundamento multidimensional do trabalho antiburla, lançou muitas medidas de prevenção e controlo e conquistou alguns resultados, conseguiu-se assim salvaguardar a segurança da comunidade e proteger os direitos e interesses da população", destacou no comunicado.