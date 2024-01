Forças israelitas matam três palestinianos em hospital de Jenin

As Forças de Defesa Israelitas anunciaram que mataram três membros do “esquadrão armado” do Hamas, que alegadamente se escondiam no hospital Ivann Sina, na cidade de Jenin, na Cisjordânia.

Segundo o "The Guardian", o Hamas já confirmou que uma das vítimas era um membro, enquanto a Jihad Islâmica afirmou que as outras duas eram associadas ao grupo.

Por sua vez, a polícia na fronteira de Israel explicou que a operação, realizada pela sua unidade secreta, visava neutralizar indivíduos que representassem uma ameaça à segurança israelita.

As imagens das camaras de vigilância, partilhadas online, mostraram tropas disfarçadas, incluindo pessoas vestidas como mulheres e profissionais de saúde, com espingardas num corredor hospitalar.