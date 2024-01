Faixa de Gaza. Financiamento da UE a agência da ONU dependerá de investigação

O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, manifestou ao secretário-geral da ONU que a ajuda à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) dependerá da investigação ao alegado envolvimento em terrorismo.

Borrell falou por telefone com António Guterres no domingo, conforme noticiou esta segunda-feira o Serviço Europeu de Ação Externa, em comunicado, um dia antes de a Comissão Europeia anunciar que determinará as próximas decisões de financiamento da UNRWA com base no resultado da investigação.

Na conversa, Josep Borrell observou que os compromissos de financiamento em curso da União Europeia (UE) foram cumpridos e o financiamento para a UNRWA não foi suspenso, mas deixou claro que Bruxelas "determinará as próximas decisões de financiamento à luz do resultado da investigação".

O próximo pagamento está previsto para o final de fevereiro.

O chefe da diplomacia comunitária explicou a Guterres que a UE saudou as medidas "rápidas e decisivas" tomadas pela UNRWA em relação às acusações de envolvimento do seu pessoal nos ataques de 7 de outubro contra Israel.

O responsável comunitário destacou que "foi aberta uma investigação exaustiva e com total transparência, o que mostra que as Nações Unidas estão a dar ao tema a importância que merece".

E sublinhou que, se se confirmar o envolvimento de trabalhadores temporários nos ataques levados a cabo pelo grupo islamita palestiniano Hamas, os responsáveis deverão ser responsabilizados e os controlos internos reforçados em conformidade.