Secretário-geral da NATO está de visita aos Estados Unidos

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, está de visita aos Estados Unidos, iniciando, esta segunda-feira, contactos com altos representantes políticos norte-americanos, num momento em que a ala Republicana no Congresso mantém bloqueados novos pacotes de ajuda à Ucrânia.

Na agenda desta segunda-feira, em Washington, Stoltenberg terá reuniões bilaterais, entre outros representantes, com o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, com o secretário da Defesa, Lloyd Austin, e com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca (Presidência), Jake Sullivan.

Já na terça-feira, o secretário-geral da NATO vai encontrar-se com o presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), o Republicano Mike Johnson, com o líder Democrata da câmara, Hakeem Jeffries, e com o líder Republicano do Senado (câmara alta), Mitch McConnell. Também estão previstos contactos com outros congressistas Democratas e Republicanos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, tem pedido um aumento orçamental de cerca de 100 mil milhões de dólares (cerca de 90 mil milhões de euros) para responder a necessidades prementes, incluindo a ajuda à Ucrânia, que tem nos Estados Unidos o principal fornecedor de equipamento militar.