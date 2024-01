Porque é que os agricultores em França estão a protestar?

Os agricultores franceses estão a bloquear estradas em todo o país para exigir que o Governo tome medidas para resolver inúmeras queixas, à medida que os protestos no sector agrícola da União Europeia se espalham. Em Portugal, a distribuição e fornecimento podem ser “severamente” afetados pelo protesto francês, avisa Pedro Polónio, representante da Antram – a Associação Nacional de Transportadores, à Renascença. Eis algumas das questões que motivaram o crescente movimento de protesto e como o governo poderia responder. Porque é que os agricultores estão a protestar? Os agricultores em França, o maior produtor agrícola da União Europeia (UE), dizem que não estão a ser pagos o suficiente e que estão sufocados por uma regulamentação excessiva em matéria de protecção ambiental. Algumas das suas preocupações, como a concorrência de importações mais baratas e as regras ambientais, são partilhadas pelos produtores do resto da UE, enquanto outras, como as negociações sobre os preços dos alimentos, são mais específicas de França. Elevados custos Financeiramente, os agricultores argumentam que a pressão do governo e dos retalhistas para fazer baixar a inflação dos alimentos deixou muitos produtores incapazes de cobrir os elevados custos da energia, dos fertilizantes e dos transportes. Um plano do governo para eliminar gradualmente uma redução fiscal para os agricultores sobre o gasóleo, como parte de uma política mais ampla de transição energética, também tem sido um ponto de polémica, num eco das tensões na Alemanha.

Importações alimentam descontentamento As grandes importações provenientes da Ucrânia, para as quais a UE renunciou a quotas e direitos desde a invasão russa, e as novas negociações para concluir um acordo comercial entre a UE e o bloco sul-americano Mercosul, alimentaram o descontentamento em relação à concorrência desleal nos sectores do açúcar, dos cereais e da carne. As grandes importações são ressentidas pelo facto de pressionarem os preços europeus e não cumprirem as normas ambientais impostas aos agricultores da UE. Queixas sobre ambiente e burocracia No que se refere ao ambiente, os agricultores discordam tanto das regras da UE em matéria de subsídios, como a exigência de deixar 4% das terras agrícolas em pousio, como daquilo que consideram ser a aplicação demasiado complicada da política da UE por parte da França, como a restauração de sebes e terras aráveis como habitat natural. As políticas verdes são vistas como contraditórias com os objetivos de se tornar mais autossuficientes na produção de alimentos e outros bens essenciais, à luz da invasão russa da Ucrânia. As disputas sobre os projetos de irrigação, à medida que os recursos hídricos se tornam um foco no debate climático, e as críticas sobre o bem-estar animal e a poluição na agricultura aumentaram os sentimentos entre uma população agrícola envelhecida francesa como sendo desconsiderada pela sociedade.

Foto: Sebastien Nogier/EPA Foto: Olivier Matthys/EPA