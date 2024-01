Comissão Europeia altera publicação sobre Auschwitz depois de queixas da Polónia

A Polónia pediu no domingo à Comissão Europeia (CE) para alterar uma publicação nas redes sociais sobre o Holocausto, ao considerar que relaciona erradamente o campo de concentração de Auschwitz com a Polónia, e não com a Alemanha nazi.

Num vídeo divulgado sábado na plataforma X pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para assinalar Dia Internacional de Evocação do Holocausto, Leyen e outros comissários leem os nomes de vítimas do Holocausto com o vídeo a revelar os seus locais de nascimento e morte.