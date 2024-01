Bolsonaro e filho vão passear de barco para evitar polícia

A Polícia Federal brasileira lançou esta segunda-feira uma grande operação de buscas que envolve Carlos Bolsonaro, um dos filhos de Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil. Um dos locais visados foi a residência que Jair Bolsonaro possui em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

Pai e filho terão deixado do local de barco, avança a Globo, para evitar o confronto com a polícia, mas não conseguiram evitar a apreensão de telemóveis e diversos aparelhos eletrónicos que estavam na propriedade. Os dois regressaram à residência ao final da manhã e, segundo o advogado da família, pai e filho estariam a pescar.

O foco das investigações policiais não é, para já, o antigo Presidente brasileiro, mas um dos seus filhos. Carlos Bolsonaro, vereador no município do Rio de Janeiro, é suspeito de ter usado a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para espiar adversários políticos, um caso que está a ser apelidado do outro lado do Atlântico de "ABIN paralela".

A Polícia Federal está interessada em perceber o uso que foi feito do software espião First Mile, suspeitando que o mesmo serviu para recolher informações sem controlo judicial e por meio de ações clandestinas.

A vigilância teria sido feita através do Centro de Inteligência Nacional, uma estrutura criada durante o mandato de Bolsonaro.

As primeiras operações de busca da polícia federal tiveram lugar na semana passada. O chefe da ABIN durante o período em investigação é um dos principais suspeitos, bem como sete membros da polícia.

Carlos Bolsonaro já negou ter participado no esquema de vigilância, mas ainda não se pronunciou sobre as buscas realizadas na manhã desta segunda-feira.