OMS apela ao fim do boicote à agência dos refugiados palestinianos da ONU

O presidente da OMS, Tedros Ghebreyesus, apelou este domingo aos doadores para que não suspendam o financiamento à UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinianos, “neste momento crítico”, que a organização vive.



Ghebreyesus argumenta que “cortar o financiamento só prejudicará o povo de Gaza que precisa desesperadamente de apoio”.

No sábado, Phillippe Lazzarini, líder da UNRWA, afirmou na rede social X que “a assistência vital da UNRWA está prestes a terminar na sequência das decisões dos países de cortar o financiamento à agência”.

“A nossa operação humanitária, da qual dois milhões de pessoas dependem como tábua de salvação em Gaza, está em colapso. Estou chocado que tais decisões sejam tomadas com base no alegado comportamento de alguns indivíduos e, à medida que a guerra continua, as necessidades aumentam e a fome se aproxima”, avalia Lazzarini.

“Os palestinianos em Gaza não precisavam desta punição colectiva adicional. Isso mancha a todos nós”, acrescentou.

O Governo francês anunciou este domingo que "não prevê" uma nova doação de fundos para a agência das Nações Unidas de assistência aos refugiados palestinianos (UNRWA) durante o primeiro semestre deste ano.