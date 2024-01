Casilda é avó aos 29 anos. O drama do casamento infantil em Moçambique

Joanita tem 15 anos e é casada. Teve um filho. A mãe Casilda tem 29 anos e é avó. Estas duas mulheres são rostos de uma reportagem do jornal espanhol “El Pais” em Moçambique, que alerta para um flagelo de grandes dimensões naquele país: o das meninas que são empurradas para o casamento pela pobreza extrema. Esta menina frequentava a escola quando começou a ser abordada à porta do estabelecimento de ensino por um homem mais velho. Depois de várias insistências para que fossem viver juntos, conta o diário espanhol, acabou por aceitar casar com o desconhecido. Tinha 14 anos. A menina não consegue explicar ao El Pais o porquê de ter aceitado, mas descreve o pesadelo que se seguiu. “Fechou-me em casa um mês. Não me deixava sair, nem sequer para ver a minha família. Mas eu nem sequer sabia cozinhar e limpar uma casa. Não percebia o que tinha de fazer. Não me tratava bem. Assim que me engravidou, desapareceu e nunca mais voltou”, disse ao jornal espanhol.

Moçambique é o quinto país do mundo com a maior taxa de casamento infantil. Quase uma em cada duas mulheres entre os 18 e os 24 anos casou-se ainda menor, segundo dados da Unicef. As percentagens mais elevadas encontram-se no norte: na província de Cabo Delgado e em Nampula, onde vive Joanita. São, precisamente, as regiões mais pobres. A expectativa de vida na região é de 53 anos. Os idosos dificilmente são vistos nas aldeias. O país é um exemplo de um problema global. Hoje existem 650 milhões de mulheres e meninas no mundo que se casaram antes de completar 18 anos. Uma em cada seis. E todos os anos, mais 12 milhões fazem-no, segundo dados fornecidos pela Unicef. Casilda, a mãe de Joanita, é avó aos 29 anos. Explica aquilo que Joanita não consegue exprimir em palavras: que uma das principais razões pelas quais as raparigas se casam é a pobreza extrema que as rodeia.