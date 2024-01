Reino Unido tira apoio à Agência para os Refugiados da ONU

Isto ocorre depois que a agência anunciar a demissão de vários de seus funcionários por alegado envolvimento nos ataques do Hamas em 7 de outubro. O governo do Reino Unido disse estar “horrorizado” com as alegações feitas por Israel.

"Um milhão de pessoas deslocadas estão atualmente a refugiar-se dentro e à volta dos edifícios da UNRWA. São eles que sofrerão com o resultado desta decisão", disse Gunness, acrescentando: "A redução dos serviços da UNRWA também desestabilizará a região num momento quando os governos ocidentais estão tentando conter uma conflagração regional."

Na sexta-feira, um conselheiro do primeiro-ministro israelita disse à BBC que os ataques do Hamas de 7 de outubro envolveram "pessoas que recebem os seus salários [da UNRWA]".

Mark Regev disse que havia informações que mostravam que os professores que trabalhavam nas escolas da UNRWA tinham "comemorado abertamente" os ataques de 7 de outubro.

Ele também se referiu a uma refém israelense que, ao ser libertada, disse ter sido “mantida na casa de alguém que trabalhava para a UNRWA”.

“Eles têm um sindicato que é controlado pelo Hamas e penso que já é tempo de a ONU investigar estas ligações entre a UNRWA e o Hamas”, acrescentou.

As alegações geraram reação dos principais doadores.

“O Reino Unido está consternado com as alegações de que funcionários da UNRWA estiveram envolvidos no ataque de 7 de outubro contra Israel, um ato hediondo de terrorismo que o Governo do Reino Unido condenou repetidamente”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido num comunicado.

“O Reino Unido está a suspender temporariamente qualquer financiamento futuro da UNWRA enquanto analisamos estas alegações preocupantes”, acrescentou.