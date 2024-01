Trump condenado a indemnizar escritora em 83 milhões de dólares

O julgamento agora concluído centrou-se apenas nas declarações do ex-presidente norte-americano em junho de 2019. O caso foi adiado repetidamente por recursos ao longo de quatro anos.

Em 2019, depois de acusado pela escritora de abuso sexual na década de 1990, Donald Trump afirmou que a escritora era “maluca” e que as acusações eram falsas.

O júri decidiu atribuir a E. Jean Carroll 65 milhões de dólares em indemnizações punitivas . Os restantes 13,3 milhões são atribuídos em compensação pelos danos “mais do que nominais” que a escritora sofreu devido às declarações de Trump em 2019, determinou o júri, citado pelo “The New York Times” .

No depoimento, E. Jean Carroll afirmou que os ataques repetidos mobilizaram muitos dos apoiantes de Donald Trump, provocando uma onda de ataques nas redes sociais e até no e-mail pessoal da escritora.

Donald Trump, que é, pela terceira vez, favorito à nomeação do Partido Republicano para a Casa Branca, é o arguido principal em pelo menos mais quatro investigações criminais, três delas a nível federal.

Trump já tem julgamento marcado no caso das tentativas de se manter no poder após a eleição de 2020 – que culminaram nos ataques de 6 de janeiro ao Capitólio, o edifício do Congresso dos EUA onde os resultados estavam a ser certificados.

Os outros dois casos com julgamento marcado são o da retenção de documentos classificados como segredos de segurança nacional após abandonar a Casa Branca e dos pagamentos para encobrir um escândalo sexual durante a campanha de 2016.

O quarto caso, acerca dos esforços de Trump para reverter a derrota eleitoral de 2020 no estado da Geórgia, ainda não tem data marcada para o julgamento.