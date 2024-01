Museus britânicos vão devolver temporariamente tesouros reais pilhados ao Gana

O Museu Britânico e o Museu Victoria and Albert vão emprestar ao Gana, durante seis anos, objetos de ouro e prata da corte real de Ashanti pilhados durante a era colonial, anunciaram nesta quinta-feira os museus e o palácio real.

Entre os objetos encontram-se uma espada Mponponso com 300 anos, utilizada durante as cerimónias de juramento dos monarcas do império Ashanti (XVII-XIX) - uma organização política que existiu num território que hoje em dia englobaria o Togo e Gana - os Asantehene, e um cachimbo da paz em ouro.

No total, são 32 os artefactos que foram confiscados após a terceira guerra Anglo-Ashanti, em 1874.

No Gana, serão expostos no Museu do Palácio Manhyia, em Kumasi, sede do reino de Ashanti, durante um período máximo de seis anos, declarou o palácio.

"Os objetos de ouro e prata associados à corte real de Ashanti serão expostos em Kumasi no final deste ano, no âmbito de um empréstimo a longo prazo do Museu Britânico e do Museu Victoria and Albert", revelaram os dois museus britânicos num comunicado conjunto.

"Muitos destes artefactos serão expostos no Gana pela primeira vez em 150 anos", acrescentaram.

Decisão põe fim a meio século de discussões

A decisão surge após meio século de discussões entre o Palácio Manhyia e o Museu Britânico.

O repatriamento coincide com três acontecimentos importantes para o reino tradicional dos Ashanti, um dos principais grupos étnicos do Gana: o 150.º aniversário da guerra de 1874, a celebração do centenário do regresso do rei Asantehene Agyeman Prempeh I do exílio após ter sido banido e o jubileu de prata do atual governante, Asantehene Osei Tutu II, suspenso do trono em 1999.

O historiador ganês Ivor Agyeman-Duah e o historiador escocês e antigo diretor-adjunto da Universidade de Glasgow, Malcolm McLeod, foram encarregados por Asantehene Osei Tutu II de facilitar a devolução dos bens.

A Nigéria está também a negociar a devolução de milhares de placas de metal, esculturas e peças datadas dos séculos XVI a XVIII, saqueados do antigo reino do Benim e atualmente na posse de museus e colecionadores de arte nos Estados Unidos e na Europa.

Há dois anos, a vizinha República do Benim recebeu dezenas de peças de arte roubadas em 1892 pelas forças coloniais francesas da capital do antigo reino do Daomé.