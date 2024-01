Charles Michel desiste de candidatura às eleições europeias

“Não vou ser candidato nas eleições europeias” , afirmou agora Charles Michel, anunciando a marcha-atrás numa declaração publicada na rede social Facebook. A decisão foi justificada com as “reações extremas” e “ataques pessoais” após o anúncio da candidatura.

Charles Michel acrescentou que vai “devotar todos os esforços” às suas “responsabilidades atuais” até que “elas terminem”.

Presidente do Conselho Europeu – a instituição da União Europeia que reúne os chefes de Estado dos países da UE – desde 2019, Michel tinha anunciado no início do janeiro que iria liderar a lista do partido francófono belga liberal Movimento Reformador para as eleições europeias que decorrem entre 6 e 9 de junho.

A eleição de Charles Michel para o Parlamento Europeu obrigá-lo-ia a renunciar à presidência do Conselho Europeu em julho, antes do final do mandato - que está marcado para 30 de novembro.

A candidatura de Michel ia forçar os países da União Europeia a acelerar as negociações acerca dos principais cargos europeus – as presidências da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu.

Caso os Estados-membro não encontrassem rapidamente um sucessor, o risco seria que Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, assumisse os poderes de presidente do Conselho Europeu. A Hungria ocupa a partir de julho a presidência rotativa do Conselho da União Europeia - a principal instituição de decisão da UE, que representa os Estados-membros.

Em Portugal, as eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para 9 de junho. Tanto o voto antecipado como o voto em mobilidade, em Portugal e no estrangeiro, vão ser possíveis, após a proposta do Governo ser aprovada pela Assembleia da República.