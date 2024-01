"Castigo cruel" e inédito. Recluso vai ser executado com nitrogénio nos EUA

Um recluso condenado à pena de morte vai ser executado no estado do Alabama, nos EUA, com nitrogénio, um método nunca antes foi utilizado ou testado.



O recurso apresentado pelos advogados de Kenneth Eugene Smith foi recusado pelo Supremo Tribunal norte-americano e por outra instância judicial.

A defesa do recluso de 58 anos, condenado em 1989 pela morte de Elizabeth Sennett, fala num castigo “cruel e incomum”.

A execução por hipóxia de nitrogénio pode causar sofrimento desnecessário e uma fuga pode intoxicar as pessoas presentes na sala, alertam os opositores a este método.

O estado do Alabama tem 30 horas para realizar a execução de Kenneth Eugene Smith.

O recluso será preso a uma cama e vai receber o nitrogénio através de uma máscara.

Respirar nitrogénio puro provoca o colapso das células e a morte, mas alguns médicos alertam que também pode causar convulsões fortes e o recluso pode sobreviver, mas ficar em estado vegetativo.

Kenneth Eugene Smith está no chamado “corredor da morte” desde 1996. Sobreviveu a uma tentativa de execução por injeção letal, em novembro de 2022, indica o Centro de Informação da Pena de Morte.

“O estado tentou e não conseguiu executar o Sr. Smith usando a injeção letal, mas abandonou seus esforços depois de quatro horas, quando a equipa não conseguiu aceder a uma veia”, refere a organização.

Kenneth Eugene Smith foi contratado para assassinar Elizabeth Sennett, de 45 anos. O colega de crime John Parker foi executado em 2010. O mandante do crime foi o marido de Elizabeth Sennett, que pagou cerca de mil dólares pelo assassinato.