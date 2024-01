Qatar diz que Netanyahu está a prejudicar processo de mediação em Gaza

O Qatar diz-se chocado com as declarações de Netanyahu a chamar o país de problemático e avisa que esta atitude do líder israelita está a prejudicar o processo de mediação em Gaza.

O primeiro-ministro de Israel foi apanhado a dizer que não agradece a intervenção diplomática do Qatar, por ser igual às "Nações Unidas e à Cruz Vermelha", que têm estado sob críticas do regime israelita.

As declarações foram reproduzidas no canal israelita "Channel 12", tratando-se de um áudio de uma reunião entre Netanyahu e famílias de reféns do Hamas.

O porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros do Catar refere que, se as afirmações forem mesmo verídicas, "o primeiro-ministro israelita estaria apenas a obstruir e a fragilizar o processo de mediação".

"Está a servir a sua carreira política em vez de dar prioridade a salvar vidas inocentes, incluindo de israelitas", acrescenta, na rede social X (antigo Twitter).