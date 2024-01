Kim Jong-un afirma que economia da Coreia do Norte está numa "situação terrível"

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou que a situação económica do país é "um grave problema político" e que este se encontra numa "situação terrível", informou a agência de notícias oficial KCNA esta quinta-feira.

"A incapacidade de satisfazer as necessidades básicas das pessoas localmente, incluindo a alimentação, tornou-se um problema político grave que o nosso partido nunca poderá ignorar", disse Kim, numa reunião do Politburo no início da semana, de acordo com a KCNA.