Encontradas caixas negras do avião russo que caiu em Belgorod

As equipas de resgate encontraram esta quinta-feira as caixas negras do avião militar russo que caiu na quarta-feira na região russa de Belgorod com 74 pessoas a bordo, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados por soldados russos.

"De acordo com dados preliminares, o estado de ambas as caixas pretas permitirá que sejam descodificadas. Serão transportadas num voo especial para um laboratório do Ministério da Defesa (em Moscovo), onde o seu conteúdo será analisado", disse um porta-voz dos serviços de emergência à agência TASS.

Segundo as autoridades russas, as 74 pessoas que seguiam a bordo do avião russo que se despenhou perto da Ucrânia morreram no acidente.

As autoridades russas disseram que o avião militar IL-76 transportava 65 soldados ucranianos para uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, seis membros da tripulação e três acompanhantes.

As causas do desastre ainda não foram oficialmente anunciadas, acrescentou a TASS.

O presidente da câmara baixa do parlamento russo (Duma), Vyacheslav Volodin, acusou a Ucrânia de ter abatido o avião militar.