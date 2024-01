Antony Blinken vai estar com o Presidente angolano

O secretario de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontra-se, esta quinta-feira, com o Presidente angolano, para discutir as relações bilaterais e os compromissos assumidos na cimeira EUA-Africa em áreas como o clima, segurança alimentar, saúde, economia e comércio.

Segundo uma nota do Departamento de Estado, estarão ainda em debate o desenvolvimento de uma parceria baseada em valores partilhados que promovam o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, o reforço da segurança mútua e o Estado de direito.

Além do encontro com João Lourenço, Blinken, que chegou na quarta-feira à noite a Luanda, vai estar também com o chefe da diplomacia angolana, Téte António, num dia que começa com uma visita ao Centro de Ciência de Luanda, seguindo-se um encontro na operadora de telecomunicações com capitais norte-americanos, Africell.

Blinken irá depois para o Palácio Presidencial para uma audiência com João Lourenço, encontrando-se no final da visita com o ministro das Relações Exteriores.

Estados Unidos e Angola mantêm relações diplomática há 30 anos.