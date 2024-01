Trump ganha New Hampshire, mas Nikki Haley diz que “corrida está longe do fim”

Donald Trump ganhou as primárias do Partido Republicano no estado de New Hampshire, mas a adversária Nikki Haley continua na corrida.

"Quero dar os parabéns a Donald Trump pela vitória. O New Hampshire não é o último estado. Esta corrida está longe de ter acabado. Eu sou uma lutadora”, declarou a antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas.

A candidata a candidata a Presidente dos EUA considera que "Trump é o único republicano no país que Joe Biden pode derrotar".



Nikki Haley falava após serem conhecidos os resultados das projeções, que apontam para uma vitória de Trump em New Hampshire.

Pelas 2h00 da madrugada desta quarta-feira, a contagem dos votos ainda não tinha terminado e os resultados oficiais ainda não eram conhecidos.

Trump venceu em New Hampshire e também já tinha batido a concorrência no estado do Iowa, levando à desistência de Ron DeSantis.

A Carolina do Sul é o cenário das próximas eleições primárias do Partido Republicano.

As eleições presidenciais norte-americanas estão marcadas para novembro deste ano.