Extrema-direita. Chanceler alemão alerta que o "génio que saiu da lâmpada"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, classifica a escalada da extrema-direita na Alemanha como "o génio que saiu da lâmpada", mas mostrou-se convicto ser possível convencer muitos eleitores desta fação através de políticas que enfrentem os problemas do país.

"Aqui registou-se mais tarde do que noutros países, mas agora somos obrigados a estabelecer que o génio saiu da lâmpada" comentou o chanceler, em entrevista ao semanário 'Die Zeit', num momento em que as sondagens apontam o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, Alternative für Deutschland no original) como a segunda força política nas intenções de voto dos eleitores alemães.

Para enquadrar a escalada do extremismo de direita, fenómeno que se reflete atualmente em vários países da Europa, Scholz indicou a perda de confiança dos cidadãos num tempo de "incerteza geral" e de "grandes alterações", apontando o exemplo de Espanha que "apenas com esforço" travou uma coligação do Partido Popular (PP, direita) e da extrema-direita (Vox) e aludindo também à situação noutros países como a Suécia, Países Baixos, Bélgica, França, Portugal e Itália.

Entre as possíveis justificações ao apoio à AfD, o chanceler citou a existência de pessoas que partilham ideias "extremistas", como a expulsão de 20 milhões de cidadãos alemães do país, referindo-se às ligações recentemente descobertas do partido a um plano de extremistas de direita para expulsar todas as pessoas de origem estrangeira da Alemanha.