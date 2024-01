EUA rejeitam acusações de planos para matar Maduro

Os Estados Unidos classificaram esta quarta-feira como "não credíveis" as acusações do Governo da Venezuela, sobre os planos da "extrema-direita venezuelana" para assassinar o Presidente Nicolás Maduro com o apoio da CIA e DEA.

"Não vi essas acusações. Obviamente, parece um pouco... bem, nem um pouco. Simplesmente não parece credível", realçou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, depois de questionada durante uma conferência de imprensa sobre as acusações que Maduro fez.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou esta segunda-feira que 31 pessoas, entre civis e militares, estavam detidas no país sul-americano desde maio de 2023 por alegadamente estarem envolvidas em cinco planos conspiratórios que incluíam o assassinato de Maduro e ataques a instalações militares.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, culpou "a extrema-direita venezuelana", como o Governo costuma referir-se à oposição, de ser responsável por estes planos.

Vladimir Padrino garantiu ainda que tiveram apoio da Agência Central de Inteligência (CIA) e da Agência Antidroga dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês).

A acusação do ministro da Defesa venezuelano foi feita numa alocução ao país em que pediu tolerância zero para com os conspiradores.

"No decurso de 2023 e início de 2024, vimos com indignação que a extrema-direita venezuelana, com o apoio descarado da CIA e a DEA, retomaram o guião desgastado do golpismo, da ingerência e do intervencionismo na Venezuela; mecanismos perversos utilizados na sua procura desesperada de tomar o poder político", disse o ministro.

Segundo Vladimir Padrino López, "no âmbito destas ações, lamentavelmente, conseguiram recrutar profissionais das FANB [Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela], alguns no ativo e outros na Reserva Ativa, que de forma mercenária se prestaram abertamente à vileza e à traição".

"Felizmente, a instituição conta com anticorpos entre os seus integrantes, e os organismos de contraespionagem detetaram cinco conspirações no último ano, que foram devidamente neutralizadas, destacando-se as que contemplavam o assassinato do Presidente da República [Nicolás Maduro]", explicou.

López disse ser importante ter presente que face às eleições presidenciais previstas para este ano, "o imperialismo e os seus aliados subordinados" dentro e fora do país, "tentarão sabotar a paz nacional e a recuperação económica e social em curso, através de uma estratégia que nos conduza de novo à violência, à polarização e à fragmentação da sociedade".

Também as FANB proclamaram em comunicado "absoluta lealdade e apoio incondicional" ao Presidente, apelando ao povo para não cair em provocações violentas.