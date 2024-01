Emissões de combustíveis fósseis na UE atingem marca mais baixa em 60 anos

As emissões de CO2 de combustíveis fósseis na União Europeia (UE) desceram para os níveis mais baixos em 60 anos, segundo o Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Citado pelo "The Guardian", o instituto refere que a UE emitiu menos 8% de dióxido de carbono em 2023, do que em 2022.

Isaac Levi, analista do CREA, refere que "finalmente" a Europa está a níveis de emissões equivalentes à geração dos anos 60.

"Por outro lado, a economia triplicou. Isto demonstra que é possível combater as alterações climáticas sem dispensar o crescimento económico", defende o especialista.

Segundo o estudo feito pelo instituto, mais de metade da redução das emissões foi feita graças ao uso de eletricidade menos poluente.

Em 2023, a UE construiu um número recorde de painéis solares e turbinas eólicas e foi capaz de produzir mais energia através de barragens e centrais nucleares.

Para além de mais ferramentas "verdes", a UE também beneficiou de condições climatéricas favoráveis e um uso mais reduzido de energia.

No entanto, o estudo não inclui setores como a agricultura ou emissões de outros gáses como o metano. De acordo com os especialistas, a Europa tem de acelerar ainda mais a redução de emissões.