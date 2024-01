Ativistas contra guerra em Gaza penduram-se de edifício de museu no centro de Madrid

Um grupo de ativistas da Greenpeance penduraram-se do edifício de um museu no centro de Madrid, esta quarta-feira, para protestar contra a guerra em Gaza.

O grupo escalou o Museu de Arte Rainha Sofia e hastearam duas tarjas de grandes dimensões que cobriram parte do edifício.

Uma das tarjas contém a imagem de uma criança a sofrer e a frase "Conseguem ouvir-nos?". Outra apresentava letras pretas em fundo amarelo que diziam "Cessar-fogo já!".

A Greenpeace tem feito vários protestos contra a guerra em Gaza e já reagiu nas suas redes sociais, esclarecendo que a tarja adapta uma fotografia tirada em Gaza pelo repórter palestiniano Belal Khaled.

Segundo a organização, muitas pessoas aplaudiram os ativistas, quando a tarja foi exibida.

Ao jornal espanhol "ABC", o diretor do museu Manuel Segade disse estar "francamente preocupado" com a segurança dos ativistas e os danos que podem ser feitos à estrutura do edifício.

Uma equipa de bombeiros subiu até aos ativistas, para os retirar, mas tal ainda não aconteceu.