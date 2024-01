Processo de adesão da Bósnia à UE leva presidente da Comissão a Sarajevo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita, esta terça-feira, Sarajevo para avaliar os progressos feitos pela Bósnia-Herzegovina no sentido da adesão à União Europeia (UE).

Von der Leyen é acompanhada pelo primeiro-ministro em exercício dos Países Baixos, Mark Rutte, e pelo chefe de Governo da Croácia, Andrej Plenkovic.

Estão previstas reuniões com a presidência da Bósnia-Herzegovina e a presidente do Conselho de Ministros, Borjana Kristo, entre outros responsáveis, bem como encontros com representantes da sociedade civil.

A Bósnia-Herzegovina apresentou o seu pedido de adesão à UE em fevereiro de 2016, tendo-lhe sido concedido o estatuto de país candidato em dezembro de 2022. Uma vez atingido o necessário grau de conformidade com os critérios de adesão, pode iniciar as negociações de adesão.