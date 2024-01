Irão avisa que ataques norte-americanos a Houthis agrava o conflito em Gaza

O Irão alertou esta terça-feira os Estados Unidos, através de "uma mensagem séria", que os ataques contra os Houtis no Iémen são um "erro estratégico" e levam à "intensificação" do conflito no Médio Oriente.

"Enviamos uma mensagem séria e um alerta aos americanos, afirmando que a sua ação conjunta com o Reino Unido contra o Iémen e o Mar Vermelho é uma ameaça à paz e à segurança na região", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hosein Amir Abdolahian, de visita a Nova Iorque.